Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

Также помните, что одежда должна быть не только модной и стильной, а еще и элегантной и комфортной, такая точно подойдет для любого случая.

Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.

Верхняя одежда на зиму: что в тренде, что устарело

В тренде – объем и длина.

В тренде – лаконичные модели и свободный крой.

Чем меньше деталей, тем лучше.

Выбирайте практичную модель свободного кроя.

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Мех на капюшоне, яркий кричащий цвет – "нет" в этом сезоне.

Обратите внимание на изделия спокойных тонов с минимальным декором.

Какая куртка в тренде зимой 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)