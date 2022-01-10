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Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Актуальная куртка на зиму 2022 – какая она? Как выбрать модель, которая идеально впишется в любой трендовый наряд?

Чтобы научиться определять по-настоящему модне вещи, стилист Самаль Сан в своем блоге о моде в Instagram посоветовала тренировать насмотренность – так будет намного легче определять актуальный крой от устаревшего!

Также помните, что одежда должна быть не только модной и стильной, а еще и элегантной и комфортной, такая точно подойдет для любого случая.

Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.

Верхняя одежда на зиму: что в тренде, что устарело

  • В тренде – объем и длина.

  • В тренде – лаконичные модели и свободный крой.

  • Чем меньше деталей, тем лучше.

  • Выбирайте практичную модель свободного кроя.

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  • Мех на капюшоне, яркий кричащий цвет – "нет" в этом сезоне.

  • Обратите внимание на изделия спокойных тонов с минимальным декором.

Какая куртка в тренде зимой 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилисты показали, какая стрижка обещает стать самой популярной в 2022.

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