Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

Актуальная куртка на зиму 2022 – какая она? Как выбрать модель, которая идеально впишется в любой трендовый наряд?
Чтобы научиться определять по-настоящему модне вещи, стилист Самаль Сан в своем блоге о моде в Instagram посоветовала тренировать насмотренность – так будет намного легче определять актуальный крой от устаревшего!
Также помните, что одежда должна быть не только модной и стильной, а еще и элегантной и комфортной, такая точно подойдет для любого случая.
Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.
Раньше стилисты показали, какая стрижка обещает стать самой популярной в 2022.