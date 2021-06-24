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Це зіпсує будь-який образ: стиліст показала головні помилки в луках дівчат

Автор: Тетяна Турчанікова

Навіть найідеальніший образ і найвишуканіший аутфіт здатна зіпсувати маленька помилка. Щоб завжди виглядати на всі сто, запам'ятайте, що точно зіпсує лук - і не робіть так.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файла Эспібі.

Вона зібрала топ помилок, які дівчата допускають, думаючи, що цього ніхто не бачить.

Які незначні деталі можуть перекреслити всі ваші старання і зусилля по створенню презентабельного зовнішнього вигляду? Їх не так багато, але вони сильно кидаються в очі.

  • Хода. Якщо ви не стежите за ходою і поставою, ваш образ можна вважати зіпсованим.
  • Замизгані підкоміри брюк, рукавів або коміра на куртці. Не прикрашаэ нікого, але особливо - дівчат.

  • Відросли нігті з покриттям. Іноді нам здається, що таку дрібницю ніхто не бачить, але це кидається в очі, варто вчасно оновлювати манікюр.

Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

  • Класична (тісний) верхній одяг в тандемі зі спортивним костюмом. Щоб образ в стилі спорт-шик виглядав круто і стильно, вибираємо пальто оверсайз.

  • Неактуальна довжина брюк. Не потрібно думати, що ваші скінні ще нічого, придбайте актуальне палаццо або будь-яку іншу модну саме зараз модель брюк.
  • Неідеальна посадка одягу по фігурі, це просто підкреслить недоліки.

  • Недоглянуті п'яти - до речі, на фото ніжки голлівудських див. Тут без коментарів.

Які помилки багато хто може допустити, навіть не помітивши їх? (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала самі топові образи з льону та бавовни на літо 2021.

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