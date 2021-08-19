Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

Що буде в тренді восени 2021? Можна нескінченно гортати модні сторінки в соцмережах, а можна надихнутися осінніми образами однієї з найстильніших жінок планети.
Таке рішення модної проблеми запропонувала в своєму Instagram стиліст Файіла Эспиби.
На мій суб'єктивний і вельми досвідчений погляд, Вікторія дуже тонко працює з кольором, фактурою, балансом обсягів і т. д. вона хороша не тільки в класично / добротно скроєною одязі, але і в звичайних джинсах! Сподіваюся, багато хто з вас розділять моє захоплення витонченим стилем британської троянди.
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Трендові джинси
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