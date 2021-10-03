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Фатин, трикотаж і плісе: стиліст показала наймодніші спідниці цієї осені

Автор: Марина Настевич

Елегантна спідниця є базовим елементом жіночого гардеробу. Питання, якими будуть модні фасони спідниць в новому сезоні, хвилюють модниць постійно. Яку ж вибрати?

Про те, які спідниці будуть модними і актуальними восени 2021, розповіла стиліст Катерина Полякова на своїй сторінці в Instagram.

Обов'язково звертайте увагу на стилізацію! Тому що для холодного періоду це особливо актуально... а яке взуття носити зі спідницею? А які колготки?

Ідеально носити спідниці восени-взимку з високими чобітьми, щоб вони йшли прямо під поділ. І тепло, і силует не дробиться (якщо, звичайно, спідниця і чоботи не контрастних один одному кольорів).

Якщо ж хочете підібрати під спідницю черевики або ботильйони, щоб не різати силует, підійдіть з увагою до вибору колготок. Підбирайте їх в колір або до спідниці, або до чобіт. Якщо все одного кольору, то високий стрункий силует вам практично гарантований!

Що стосується щільності колготок, тут потрібно виходити з спідниці. Чим щільніше її матеріал, тим колготки з великим DEN можна підібрати. Тобто, наприклад, теплі чорні колготки будуть доречно виглядати з в'язаною спідницею. А чорні напівпрозорі краще залишити, наприклад, для сатинової.

Модні спідниці осені 2021:

Трикотажні

Шкіряні

В клітку

Плісе

Сатинові

З фатину

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як і з чим носити берет у сезоні осінь-зима 2021-2022.

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