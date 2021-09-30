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Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

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Четвер 30 вересня 2021 10:06
Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму Пуховики з квітами - яскраво і стильно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тепло, комфортно, стильно, затишно - пуховики вже давно стали улюбленим зимовим предметом гардеробу в наших широтах.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала, який пуховик вибрати в 2021 році: колір, форма, довжина.

Актуальні на сьогоднішній день моделі пуховиків - як базові, класичні, так і більш свіжі, трендові, варіанти.

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

Бомбери - тепло і красиво, два в одному! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Який пуховик вибрати в 2021: топ-3 модних моделі

Почнемо з кольору: в цьому сезоні бежево-пастельна палітра - для любителів класики, а ось для тих, хто шукає щось яскравіше, - яскраві пуховики "вирви-очі" все ще доречні.

Яскраві кольори, величезний розмір: стиліст показала, як носити шарф цієї осені

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

Але найактуальнішими будуть "пудрові" кольори: світло-сірий, пастельно-рожевий, ліловий, блакитний, зелений.

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

  • Модель номер 1: об'ємний пуховик, в такому ніякі морози не страшні. Ще однією перевагою такої моделі буде те, що під неї поміститься, якщо треба, товстий светр.

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

  • Модель номер 2. Пуховики-ковдри - на найестремальніші погодні умови, щоб грів все - з голови до п'ят. Відмінний варіант для любительок довгих зимових прогулянок.

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

  • Модель номер 3. Укорочені стьобані пуховики - ще одна модель, яка буде особливо актуальною в цьому холодному сезоні. Відмінний варіант для міської зими, коли "ховаєшся" в метро, таксі або машині більшість часу, а на вулицю виходиш тільки перебігти від кафе або магазину до будинку.

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Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

Який пуховик купити на зиму: маса варіантів (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала топ-7 наймодніших сумок на осінь.

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