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От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

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Четверг 30 сентября 2021 10:06
От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму Пуховики с цветами - ярко и стильно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тепло, комфортно, стильно, уютно - пуховики уже давно стали любимым зимним предметом гардероба в наших широтах.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, какой пуховик выбрать в 2021 году: цвет, форма, длина.

Актуальные на сегодняшний день модели пуховиков - как базовые, классические, так и более свежие, трендовые, варианты.

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

Бомберы - тепло и красиво, два в одном! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Какой пуховик выбрать в 2021: топ-3 модных модели

Начнем с цвета: в этом сезоне бежево-пастельная палитра - для любителей классики, а вот для тех, кто ищет что-то поярче, - яркие пуховики "вырви-глаз" все еще уместны.

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

Но самыми актуальными будут "пудровые" цвета: светло-серый, пастельно-розовый, лиловый, голубой, зеленый.

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

  • Модель номер 1: объемный пуховик, в таком никакие морозы не страшны. Еще одним преимуществом такой модели будет то, что под нее поместится, если надо, толстый свитер.

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

  • Модель номер 2. Пуховики-одеяла - на самые эстремальные погодные условия, чтобы грел все - с головы до пят. Отличный вариант для любительниц длинных зимних прогулок.

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

  • Модель номер 3. Укороченные стеганые пуховики - еще одна модель, которая будет особенно актуальной в этом холодном сезоне. Отличный вариант для городской зимы, когда "скрываешься" в метро, такси или машине большинство времени, а на улицу выходишь только перебежать от кафе или магазина к дому.

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

Какой пуховик купить на зиму: масса вариантов (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала топ-7 самых модных сумок на осень.

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