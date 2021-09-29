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Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

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Середа 29 вересня 2021 10:06
Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени Зелена сумка перегукується з іншими зеленими речами лука (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Яскраві кольорові сумки не втрачають популярність. У цьому сезоні в тренді: свіжі відтінки зеленого, яскрава фуксія, соковиті відтінки блакитної води, сонця і життєрадісний помаранчевий.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Соня Горчакова.

Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восениЯскрава осінь! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Як вбудувати яскраву сумку в образ

  • Повторюємо колір сумки в образі. Це може бути не тільки одяг, а наприклад, - оправа окулярів, лак для нігтів.
  • Сумка виступає яскравим акцентом в образі. Тут зверніть увагу, щоб весь образ був в одній насиченості кольорів. Наприклад, всі пастельні відтінки в образі або всі насичені кольори в образі.
  • Так само, по насиченості вбудовуємо сумку в яскраві-кольорові образи.

Колір круто працює з ахроматом або на нейтральних бежевих і сірих. І тут знову рекомендація: насичений колір сумки ідеально підійде до чорного, трохи розбілений колір - до білого, а приглушений до сірого і приглушеним відтінкам бежевого.

Яскрава сумка: як створити актуальний образ

  • Образ № 1

Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

  • Образ № 2

Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

  • Образ № 3

Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

  • Образ № 4

Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

Як вбудувати яскраву сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала топ-7 наймодніших сумок на осінь.

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