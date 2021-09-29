Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени
Зелена сумка перегукується з іншими зеленими речами лука (фото: instagram.com/leoniehanne)
Яскраві кольорові сумки не втрачають популярність. У цьому сезоні в тренді: свіжі відтінки зеленого, яскрава фуксія, соковиті відтінки блакитної води, сонця і життєрадісний помаранчевий.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Соня Горчакова.
Яскрава осінь! (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Як вбудувати яскраву сумку в образ
- Повторюємо колір сумки в образі. Це може бути не тільки одяг, а наприклад, - оправа окулярів, лак для нігтів.
- Сумка виступає яскравим акцентом в образі. Тут зверніть увагу, щоб весь образ був в одній насиченості кольорів. Наприклад, всі пастельні відтінки в образі або всі насичені кольори в образі.
- Так само, по насиченості вбудовуємо сумку в яскраві-кольорові образи.
Колір круто працює з ахроматом або на нейтральних бежевих і сірих. І тут знову рекомендація: насичений колір сумки ідеально підійде до чорного, трохи розбілений колір - до білого, а приглушений до сірого і приглушеним відтінкам бежевого.
Яскрава сумка: як створити актуальний образ
- Образ № 1
- Образ № 2
- Образ № 3
- Образ № 4
Як вбудувати яскраву сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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