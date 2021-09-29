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Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

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Среда 29 сентября 2021 10:06
Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью Зеленая сумка перекликается с другими зелеными вещами лука (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Яркие цветные сумки не теряют популярность. В этом сезоне в тренде: свежие оттенки зеленого, яркую фуксию, сочные оттенки лазурный воды, солнца и жизнерадостный оранжевый.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Соня Горчакова.

Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осеньюЯркая осень! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

Как встроить яркую сумку в образ

  • Повторяем цвет сумки в образе. Это может быть не только одежда, а например - оправа очков, лак для ногтей.
  • Сумка выступает ярким акцентом в образе. Здесь обратите внимание, чтобы весь образ был в одной насыщенности цветов. Например, все пастельные оттенки в образе или все насыщенные цвета в образе.
  • Так же, по насыщенности встраиваем сумку в яркие-цветные образы.

Цвет круто работает с ахроматом или на нейтральных бежевых и серых. И здесь опять рекомендация - насыщенный цвет сумки идеально подойдет к черному, чуть разбеленный цвет - к белому, а приглушенный к серому и приглушенным оттенкам бежевого.

Яркая сумка: как создать актуальный образ

  • Образ № 1

Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

  • Образ № 2

Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

  • Образ № 3

Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

  • Образ № 4

Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

Как встроить яркую сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала топ-7 самых модных сумок на осень.

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