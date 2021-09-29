Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью
Зеленая сумка перекликается с другими зелеными вещами лука (фото: instagram.com/leoniehanne)
Яркие цветные сумки не теряют популярность. В этом сезоне в тренде: свежие оттенки зеленого, яркую фуксию, сочные оттенки лазурный воды, солнца и жизнерадостный оранжевый.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Соня Горчакова.
Яркая осень! (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Как встроить яркую сумку в образ
- Повторяем цвет сумки в образе. Это может быть не только одежда, а например - оправа очков, лак для ногтей.
- Сумка выступает ярким акцентом в образе. Здесь обратите внимание, чтобы весь образ был в одной насыщенности цветов. Например, все пастельные оттенки в образе или все насыщенные цвета в образе.
- Так же, по насыщенности встраиваем сумку в яркие-цветные образы.
Цвет круто работает с ахроматом или на нейтральных бежевых и серых. И здесь опять рекомендация - насыщенный цвет сумки идеально подойдет к черному, чуть разбеленный цвет - к белому, а приглушенный к серому и приглушенным оттенкам бежевого.
Яркая сумка: как создать актуальный образ
- Образ № 1
- Образ № 2
- Образ № 3
- Образ № 4
Как встроить яркую сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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