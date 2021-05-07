З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді

Окуляри антитренди 2021:

В першу чергу, виключаємо окуляри, де є "анти-деталі": принт на оправі або на дужках (особливо квітковий); нагромадження металевих елементів і декору у вигляді страз і перлів; вензелі і круглі бляшки на дужках.



Рогові оправи, що не відповідають кольору лінз, стекол - теж ні.





Окуляри з фігурними оправами можуть бути мікро-трендом на один сезон і виглядати актуально у відповідному стилі. Але варіант це не особливо надійний, тому якщо ви не колекціонер окулярів, то краще вибрати щось більш універсальне.





Футуристичні оправи також потрапляють в мікро-тренди і дуже чутливі до моди, тому краще не ризикувати.



Окуляри з кольоровими стеклами (особливо дзеркальними) в чорній оправі, час від часу з'являються і зникають на подіумах, але саме така інтерпретація залишилася в минулому.



Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Окуляри давно вже щільно увійшли в стильний побут, а деякі дівчата навіть тяжіють до них не менше, ніж до взуття або сумок, і збирають цілі колекції. Але тих, хто все ще не знає, як правильно поводитися з цим аксесуаром, теж достатньо.