ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Голе" плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір

Новость на русском →
Понеділок 30 серпня 2021 17:22
"Голе" плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчанікова

Ельза Хоск майже щодня радує фанатів стильними образами. Тут є як вбрання на кожен день, так і сміливі луки для особливого випадку.

Останній з аутфітів саме такий, беремо на замітку.

Ельза Хоск зробила серію фото зі своїм коханим чоловіком Томом Далі. Закохані зображені в горах, на тлі розкішного пейзажу. Для зйомки обидва вибрали стильні вбрання. Чоловік моделі одягнув бежеві штани зі стрілками і великими кишенями, злегка розкльошені донизу, а також сорочку з коротким рукавом і квітковим візерунком. Варто відзначити, хлопець не менше своєї дружини любить ефектні виходи!

&quot;Голе&quot; плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір&quot;Голе&quot; плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір&quot;Голе&quot; плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір&quot;Голе&quot; плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечірЕльза Хоск з чоловіком (фото: instagram.com/hoskelsa)

Ельза вибрала спокусливе "голе" плаття з сірої тканини, зі значними вирізами на спині, боках і грудях. Сміливий крій підкреслив досконале тіло молодої мами, а ще відмінно гармоніював із лукрм партнера. До нього Хоск підібрала вишукані босоніжки на тонкому каблуці з зав'язками на щиколотках. З аксесуарів скандинавська супермодель взяла окуляри модної форми і трендові нині шпильки, немов з 90-х. Вийшло неймовірно стильно!

Нагадаємо, раніше Ельза показала, який брючний костюм варто придбати на цю осінь. А ще - як вибрати в'язане плаття на холоди.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Навчальний рік за новими карантинними правилами: вчителям доведеться ходити в щитках
Навчальний рік за новими карантинними правилами: вчителям доведеться ходити в щитках