"Голое" платье и трендовые аксессуары: Эльза Хоск демонстрирует идеальный образ на вечер

Эльза Хоск почти ежедневно радует фанатов стильными образами. Здесь есть как наряды на каждый день, так и смелые луки для особого случая.

Эльза Хоск сделала серию фото со своим любимым мужем Томом Дали. Влюбленные запечатлены в горах, на фоне роскошного пейзажа. Для съемки оба выбрали стильные наряды. Муж модели надел бежевые брюки со стрелками и крупными карманами, слегка расклешенные книзу, а также рубашку с коротким рукавом и цветочным узором. Стоит отметить, парень не менее своей супруги любит эффектные выходы!

Эльза Хоск с мужем (фото: instagram.com/hoskelsa)

Эльза выбрала соблазнительное "голое" платье из серой ткани, с внушительными вырезами на спине, боках и груди. Смелый крой подчеркнул совершенное тело молодой мамы, а еще отлично гармонировало с нарядом партнера. К нему Хоск подобрала изысканные босоножки на тонком каблуке с завязками на щиколотках. Из аксессуаров скандинавская супермодель взяла очки модной формы и трендовые нынче заколки, словно из 90-х. Вышло невероятно стильно!