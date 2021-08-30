"Голе" плаття і трендові аксесуари: Ельза Хоск демонструє ідеальний образ на вечір

Ельза Хоск зробила серію фото зі своїм коханим чоловіком Томом Далі. Закохані зображені в горах, на тлі розкішного пейзажу. Для зйомки обидва вибрали стильні вбрання. Чоловік моделі одягнув бежеві штани зі стрілками і великими кишенями, злегка розкльошені донизу, а також сорочку з коротким рукавом і квітковим візерунком. Варто відзначити, хлопець не менше своєї дружини любить ефектні виходи!

Ельза Хоск з чоловіком (фото: instagram.com/hoskelsa)

Ельза вибрала спокусливе "голе" плаття з сірої тканини, зі значними вирізами на спині, боках і грудях. Сміливий крій підкреслив досконале тіло молодої мами, а ще відмінно гармоніював із лукрм партнера. До нього Хоск підібрала вишукані босоніжки на тонкому каблуці з зав'язками на щиколотках. З аксесуарів скандинавська супермодель взяла окуляри модної форми і трендові нині шпильки, немов з 90-х. Вийшло неймовірно стильно!