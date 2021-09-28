Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон
Пальто можна охарактеризувати трьома словами: стильно, тепло, універсально.
У цьому сезоні один з фаворитів стилістів - пальто з перебільшеною талією, яке, до речі кажучи, гарячий тренд - і він тільки набирає обертів.
Про це розповіла стилістка Яна Лунькова у своєму Instagram.
Що важливо враховувати при виборі пальто:
- склад (мінімум 50 % натуральних матеріалів, краще більше)
- довжина (міді - універсальна і підходить будь-якому зросту, важливо тільки знайти свою, коротке пальто і в довжині максі теж сміливо носимо)
- катишки (особливо часто на вовняних пальто, тому запасіться спеціальною машинкою)
- розмір (розгляньте пальто на розмір більше, щоб легко надіти під нього светр / джемпер, худі)
- головні убори і взуття (будь-які головні убори і взуття можуть використовуватися в образах, все залежить від бажаного результату)
Яке пальто вибрати на холодний сезон 2021-22 (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ образів з пальто на холодну погоду
- З шарфом і головним убором. З високими чобітьми або низькими ботильйонами.
Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени
- Зі штанами, джинсами і черевиками
Як носити пальто цієї осені (фото: instagram.com/lunkova_yana)