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Горячий тренд: стилист показала лучшие образы с пальто на холодный сезон

Автор: Татьяна Турчаникова

Пальто можно охарактеризовать тремя словами: стильно, тепло, универсально.

В этом сезоне один из фаворитов стилистов - пальто с утрированной талией, которое, кстати говоря, горячий тренд - и он только набирает обороты.

Об этом рассказала стилистка Яна Лунькова в своем Instagram.

Что важно учитывать при выборе пальто:

  • состав (минимум 50 % натуральных материалов, лучше больше)
  • длина (миди - универсальна и подходит любому росту, важно только найти свою, короткое пальто и в длине макси тоже смело носим)
  • катышки (особенно часто на шерстяных пальто, поэтому запаситесь специальной машинкой)
  • размер (рассмотрите пальто на размер больше, чтобы легко надеть под него свитер / джемпер, худи)
  • головные уборы и обувь (любые головные уборы и обувь могут использоваться в образах, все зависит от желаемого результата)

Какое пальто выбрать на холодный сезон 2021-22 (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ образов с пальто на холодную погоду

  • С шарфом и головным убором. С высокими сапогами или низкими ботильонами.

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С платьями и сумками

  • Со штанами, джинсами и ботинками

Как носить пальто этой осенью (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раньше стилист показала топ-5 лучших платьев на холодный сезон.

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