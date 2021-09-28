Горячий тренд: стилист показала лучшие образы с пальто на холодный сезон
Пальто можно охарактеризовать тремя словами: стильно, тепло, универсально.
В этом сезоне один из фаворитов стилистов - пальто с утрированной талией, которое, кстати говоря, горячий тренд - и он только набирает обороты.
Об этом рассказала стилистка Яна Лунькова в своем Instagram.
Что важно учитывать при выборе пальто:
- состав (минимум 50 % натуральных материалов, лучше больше)
- длина (миди - универсальна и подходит любому росту, важно только найти свою, короткое пальто и в длине макси тоже смело носим)
- катышки (особенно часто на шерстяных пальто, поэтому запаситесь специальной машинкой)
- размер (рассмотрите пальто на размер больше, чтобы легко надеть под него свитер / джемпер, худи)
- головные уборы и обувь (любые головные уборы и обувь могут использоваться в образах, все зависит от желаемого результата)
Какое пальто выбрать на холодный сезон 2021-22 (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ образов с пальто на холодную погоду
- С шарфом и головным убором. С высокими сапогами или низкими ботильонами.
Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью
- Со штанами, джинсами и ботинками
Как носить пальто этой осенью (фото: instagram.com/lunkova_yana)