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Ідеальна свекруха: Вікторія Бекхем дозволяє майбутній невістці носити свій одяг

Автор: Lite

Вікторія Бекхем завжди була людиною сімейною і доброзичливою. На її сторінці можна знайти пости про всіх дітей і чоловіка. Вона влаштовує пишні урочистості, куди запрошує численних друзів. І завжди рада вітати в своїй родині її нових членів.

Приміром, майбутню невістку Ніколу Пельтц дизайнер так полюбила, що готова ділитися з нею найдорожчим.

Вікторія опублікувала новий пост, в якому показала свою щедрість.

"Схоже, майбутня місіс Бекхем знову була в моєму гардеробі! Але ти прощена, тому що я люблю це бюстьє VB на тобі", - написала Вікторія Бекхем під фото Ніколи.

На знімку 26-річна актриса і спадкоємиця знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца одягнена в Чорне бюст'є, яке запозичила з гардеробу майбутньої свекрухи. Виглядає дівчина задоволеною своїм вибором, а також щасливою від дружби з Вікторією. Так як вона написала: "Спіймана. Я так сильно тебе люблю".

Нікола в бьюстьє Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До молодої нареченої Брукліна приєдналися численні шанувальники сімейства Бекхемів. "Свекруха-мета", "Ідеальна свекруха", "Я хочу собі таку свекруху", "Свекруха/невістка - мета", "Чи можете ви її звинувачувати? Ваш гардероб повинен бути у вогні. Ви так добре одягаєтеся", "Я б теж була в твоєму гардеробі, якби була твоєю невісткою"…

Також частина публіки побачила в пості приховану рекламу: "Оригінальний спосіб просувати свій одяг, ви двоє молодці", - обурюються вони.

Раніше Вікторія показала свою струнку фігуру в бікіні.

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