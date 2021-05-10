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Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, з чим носити наймодніші сандалі сезону

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі - британська ікона стилю - не так давно випустила свою лінію взуття. Незважаючи на те що всі моделі вийшли стильними і незвичайними, одна з них підкорила мережу своєю універсальність.

Бежеві сандалі, щось середнє між еспадрільями і в'єтнамками, цього літа точно знадобляться будь-якій модниці!

Днями Роузі показала, з чим їх носити.

Шанувальники Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно знають, що деталі для неї відіграють ключову роль. Тому кожен свій лук модель супроводжує освітленням його окремих елементів.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює універсальні луки (фото: instagram.com/rosiehw)

"Весняне найнеобхідніше. Мої сандалі на плоскій підошві підходять до всього", - написала вона під новим знімком. Лук Роузі цього разу вибрала комфортний: трикотажні укорочені штани відмінно поєднувалися з об'ємною класичною чорною сумкою. На лівій нозі Роузі красується браслет у вигляді ланцюжка - ще один хіт літа 2021.

"Ідеально", "Неймовірно просто і стильно", "Я тебе обожнюю", "Що за ідеальні сандалі!", "Просто мрія!", "Я потребую цих сандалій", - засипали модель коментарями.

Раніше Роузі показала діловий образ, також продуманий до дрібниць.

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