Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные сандалии сезона

Роузи Хантингтон-Уайтли - британская икона стиля - не так давно выпустила свою линию обуви. Несмотря на то что все модели получились стильными и необычными, одна из них покорила сеть своей универсальность.
Бежевые сандалии, нечто среднее между эспадрильями и вьетнамками, этим летом точно пригодятся любой моднице!
На днях Роузи показала, с чем их носить.
Поклонники Роузи Хантингтон-Уайтли давно знают, что детали для нее играют ключевую роль. Поэтому каждый свой лук модель сопровождает освещением его отдельных элементов.
"Весеннее самое необходимое. Мои сандалии на плоской подошве подходят ко всему", - написала она под новым снимком. Лук Роузи в этот раз выбрала комфортный: трикотажные укороченные брюки отлично сочетались с объемной классической черной сумкой. На левой ноге Роузи красуется браслет в виде цепочки - еще один хит лета 2021.
"Идеально", "Невероятно просто и стильно", "Я тебя обожаю", "Что за идеальные сандалии!", "Просто мечта!", "Я нуждаюсь в этих сандалиях", - засыпали модель комментариями.
Ранее Роузи показала деловой образ, также продуманный до мелочей.