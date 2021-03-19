RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ідеально на весну: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою в стильному джинсовому костюмі

Автор: Lite

Белла Хадід слідом за Айріс Лоу вирішила показати свою любов до деніму, а також популярність його цієї весни. Дівчина показала фото в стильному образі, який підійде для романтичних прогулянок, коли стане зовсім тепло.

Фото модель запостила собі в блог разом з іншими знімками з відпочинку.

Белла одягла джинсові бриджі, а також укорочений жакет темно-синього кольору, які зробили її фігуру просто досконалою. Тонка талія, розкішні стегна і стрункі ноги Белли відразу прикували до себе увагу. Доповнили вбрання блідо-рожевий хустка з принтом, яким молодша з сестер Хадід обв'язала голову, а також чорні сонцезахисні окуляри. Остання деталь модного аутфіта - туфлі на шпильці, прикрашені пряжками з камінням.

Белла Хадід показала, як носити денім (фото: instagram.com/bellahadid)

"День мрії", - написала Хадід поруч зі знімком. Белла позує на тлі розкішного авто і екзотичного пейзажу. Так що напевно незабаром шанувальників чекає також маса фото в купальнику.

Раніше Белла Хадід показала, як носити маленьке чорне плаття. Беремо до уваги!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України красотафигурамодамодель
Читайте також
Total denim в моді: Айріс Лоу показала, як стильно поєднувати кілька джинсових речей
Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядом
Прогноз погоди