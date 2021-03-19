UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Идеально на весну: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой в стильном джинсовом костюме

Автор: Lite

Белла Хадид вслед за Айрис Лоу решила показать свою любовь к дениму, а также популярность его этой весной. Девушка показала фото в стильном образе, который подойдет для романтичных прогулок, когда станет совсем тепло.

Фото модель запостила себе в блог вместе с другими снимками с отдыха.

Белла надела джинсовые бриджи, а также укороченный жакет темно-синего цвета, которые сделали ее фигуру просто совершенной. Тонкая талия, роскошные бедра и стройные ноги Беллы тут же приковали к себе внимание. Дополнили наряд бледно-розовый платок с принтом, которым младшая из сестер Хадид обвязала голову, а также черные солнцезащитные очки. Последняя деталь модного аутфита - туфли на шпильке, украшенные пряжками с камнями.

Белла Хадид показала, как носить деним (фото: instagram.com/bellahadid)

"День мечты", - написала Хадид рядом со снимком. Белла позирует на фоне роскошного авто и экзотического пейзажа. Так что наверняка вскоре поклонников ждет также масса фото в купальнике.

Ранее Белла Хадид показала, как носить маленькое черное платье. Берем на заметку!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины красотафигурамодамодель
Читайте также
Total denim в моде: Айрис Лоу показала, как стильно сочетать несколько джинсовых вещей
Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила фанатов молодым внешним видом
Прогноз погоды