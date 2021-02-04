Шапка біні, панама і кепка: топ-3 наймодніших головних убори від зірок

Шапка біні

Найбільш універсальний варіант, який підходить практично всім і однаково добре виглядає з речами в будь-якому стилі. Головна характерна особливість шапки beanie - облягаючий силует. Цієї зими актуальні в'язані вироби з помпонами, невеликими закотами і досить довгі ззаду. Кращі приклади демонструють Кейт Міддлтон, Хейлі Бібер, Ірина Шейк і інші знаменитості.

Шапка біні - універсальний варіант (фото: Instagram)

Кепка

Цей звичний літній головний убір плавно перекочував в зимові гардероби. Моделі і світські левиці з приходом тренда на спортивні речі включили його до списку мастхев-покупок зими. Носити бейсболки вони люблять як з комфортними трикотажними костюмами, так і класичними пальто. Такими головними уборами давно "козиряють" моделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Ельза Хоск і бізнесвумен Ріанна.

Кепка підійде як для спортивного, так і для класичного образу (фото: Instagram)

Панама

Мабуть, найбільш затребуваний головний убір зими, який явно буде актуальним ще не один сезон. Особливо полюбилися всім модницям планети хутряні панами, які добре поєднуються з будь-яким видом верхнього одягу. Джей Ло, Ніколь Потуральскі, Ірина Шейк, Белла Хадід... Список можна продовжувати до нескінченності. До речі, Ruslan Baginskiy, який став одним із законодавців тренда, запропонував ще пару модних, але трохи більш "свіжих" варіантів: хутряна бейсболка і кепі.

Хутряні панами підкорили всіх (фото: Instagram)

Раніше ми писали про новий тренд на рвані сукні, які вже облюбували зірки.