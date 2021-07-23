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Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

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П'ятниця 23 липня 2021 11:06
Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021 Білий колір - одвічний тренд літа (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Тетяна Турчанікова

Біла сорочка - річ-рятувальник, про яку складають легенди вже не один десяток років. Вона здатна витягнути будь-який нудний лук, освіжити образ, відтінити засмагу і взагалі - завжди стане незамінною при створенні динамічного аутфіта.

Стиліст Файїла Еспібі в своєму Instagram запропонувала надихнутися образами блогерів і зірок - і взяти на замітку парочку цікавих варіантів.

Топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

1. Оголюємо одне плече, виглядає спокусливо і незвично.

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

2. Носимо сорочку замість легкого жакета, поверх топа, зі спідницею або брюками.

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

3. Закочує манжети сорочокі в кілька шарів. Особливо добре в цьому випадку виглядає сорочка-оверсайз.

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

4. Носимо сорочку-оверсайз навипуск. Для тих, хто не боїться виглядати "безформно".

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

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5. Сорочка з глибоким декольте. Обережно: чоловіча фантазія може розігратися.

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

6. Розстібаємо нижні гудзики сорочки. Цей спосіб носити сорочку відмінно допомагає, якщо хочеться "скорегувати" фігуру.

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

7. Носимо сорочку зі спідницею в білизняному стилі. Вишукано і яскраво.

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Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

8. Заправляємо тільки один край сорочки - ненудний спосіб!

Йде всім: стиліст дала топ-8 свіжих ідей, як носити білу сорочку влітку 2021

Як носити білу сорочку - топ незвичайних способів (фото: instagram.com/faila_spb)

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