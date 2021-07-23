Идет всем: стилист дала топ-8 свежих идей, как носить белую рубашку летом 2021

Белая рубашка - вещь-спасатель, о которой слагают легенды уже не один десяток лет. Она способна вытянуть любой скучный лук, освежить образ, оттенить загар и вообще - всегда станет незаменимой при создании динамичного аутфита.

Стилист Файла Эспиби в своем Instagram предложила вдохновиться образами блогеров и звезд - и взять на заметку парочку интересных вариантов.

1. Оголяем одно плечо, выглядит соблазнительно и необычно.

2. Носим рубашку вместо легкого жакета, поверх топа, с юбкой или брюками.

3. Закатываем манжеты рубашки в несколько слоев. Особенно хорошо в этом случае смотрится рубашка-оверсайз.

4. Носим рубашку-оверсайз навыпуск. Для тех, кто не боится выглядеть "бесформенно".

Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

5. Рубашка с глубоким декольте. Осторожно: мужская фантазия может разыграться.

6. Расстегиваем нижние пуговицы рубашки. Этот способ носить рубашку отлично помогает, если хочется "скорректировать" фигуру.

7. Носим рубашку с юбкой в бельевом стиле. Изысканно и ярко.

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

8. Заправляем только один край рубашки - нескучный способ!

Как носить белую рубашку - топ необычных способов (фото: instagram.com/faila_spb)