Ікона стилю назавжди: 5 модних прийомів, яким навчила нас Кері Бредшоу

Днями у нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва відбулася прем'єра нової частини "Секс у великому місті" - And Just Like That ("І просто так"). На червоній килимовій доріжці сяяли головні герої улюбленого серіалу.

Виконавиця ролі Кері Бредшоу - 56-річна Сара Джесіка Паркер - була одягнена в дивовижну сіру сукню з пишною спідницею від Oscar de la Renta і стала, без сумніву, зіркою вечора. Доповнили його рожеві туфлі на шпильках від власного бренду SJP, блискучі прикраси та сірий атласний клатч.