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Икона стиля навсегда: 5 модных приемов, которым научила нас Кэрри Брэдшоу

Автор: Ольга Турчаникова

На днях в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась премьера новой части "Секс в большом городе" - And Just Like That ("И просто так"). На красной ковровой дорожке блистали главные герои любимого сериала.

Исполнительница роли Кэрри Бредшоу - 56-летняя Сара Джессика Паркер - была одета в умопомрачительное серое платье с пышной юбкой от Oscar de la Renta и стала, без сомнения, звездой вечера. Дополнили его розовые туфли на шпильках от собственного бренда SJP, блестящие украшения, а также серый атласный клатч.

Вечерний образ получился столь безупречным, что стал самым обсуждаемым на просторах сети за прошедшие сутки.

Предлагаем вспомнить еще 5 приемов, которым стоит поучиться у культовой фешионисты.

Простой образ не должен быть банальным

Изысканные платья, фатиновые юбки и дизайнерские брюки в гардеробе героини порой уступают простым джинсам. Но даже в этом случае образ стоит сделать необычным с помощью яркой детали. К примеру, блестящих туфлей.

Не забывайте про изюминку (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чем больше принтов, тем лучше

Сочетание нескольких принтов никогда не смущало Сару Джессику. Разумеется, научиться их грамотно миксовать - та еще задача. Но результат того стоит!

Учитесь миксовать принты (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Не бойтесь быть "чересчур"

Порой каждая из нас опасается "переборщить" при составлении лука. Но Сара своим примером доказывает: берите все по максимуму и не прогадаете. Самое роскошное платье, самые дорогие босоножки и неприлично роскошные украшения вместе создадут вау-эффект.

Иногда позвольте себе все (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Найдите свою вещь

Актриса со своей стройной фигурой может позволить себе любой наряд. Но пышные юбки-колокольчики - это что называется ее вещь. По примеру Сары найдите одежду, которая будет беспроигрышной для вас, и вы никогда не будете ломать голову, что надеть.

Найти свое - задача любой девушки (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Лаконичность - лучший ответ

Иногда, чтобы произвести впечатление, стоит обратить внимание на самый простой вариант. Лаконичное черное платье, однотонный топ или белая рубашка помогут выглядеть дорого и стильно за вполне приемлемую цену. Тогда как вычурные наряды могут сыграть с вами плохую шутку.

Простота украшает (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

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