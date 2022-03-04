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Інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні

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П'ятниця 04 березня 2022 08:28
Інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні Компанія Pantone займається прогнозом колірних переваг (фото: instagram.com/pantone/)
Автор: Сергій Кулик

Загальносвітова підтримка України зростає, цього разу нашу країну підтримав інститут кольору Pantone.

Компанія розмістила пост у себе в соцмережах.

Інститут виклав кілька зображень, на одному фото cоняшники на тлі блакитного неба і картинку із зображенням прапора України.

До посту не було ніякого підпису, але на прапорі є такі слова:

"Свобода Синій

Активізація Жовтий"

Очевидно, що в компанії таким чином підтримали український визвольний рух від фашистських російських загарбників.

Американська компанія Pantone прогнозує колірні переваги споживачів з 2000 року. Pantone є світовим постачальником колірних систем і технологій для вибору і точного кодування кольорів в різних галузях промисловості, зокрема, в моді.

Раньше Balmain, Vogue France та інші діячі фешн-індустрії закликали підтримати Україну.

Також дивіться Balenciaga висловили підтримку Україні

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