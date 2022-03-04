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Институт цвета Pantone посвятил два оттенка Украине

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 08:28
Институт цвета Pantone посвятил два оттенка Украине Компания Pantone занимается прогнозом цветовых предпочтений (фото: instagram.com/pantone/)
Автор: Сергей Кулик

Общемировая поддержка Украины растет, на этот раз нашу страну поддержал институт цвета Pantone.

Компания разместила пост у себя в соцсетях.

Институт выложил несколько изображений, на одном фото подсолнухи на фоне голубого неба и картинку с изображением флага Украины.

К посту не было никакой подписи, но на флаге есть такие слова:

" Свобода Синий

Активизация Желтый"

Очевидно, что в компании таким образом поддержали украинское освободительное движение от фашистских русских захватчиков.

Американская компания Pantone прогнозирует цветовые предпочтения потребителей с 2000 года. Pantone является всемирным поставщиком цветовых систем и технологий для выбора и точной кодировки цветов в различных отраслях промышленности, в частности, в моде.

Ранее Balmain, Vogue France и другие деятели фешн-индустрии призвали поддержать Украину.

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