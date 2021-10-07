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Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

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Четвер 07 жовтня 2021 20:09
Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом Як варто, а як не варто носити шарф (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - затишна пора теплих шарфів і пальто. У цьому сезоні актуально носити шарф і верхній одяг в одному відтінку, а ось носити шарф у вигляді хомута - вже не в тренді.

Стиліст Самаль Сан розповіла у своєму Instagram, Як носити шарф з верхнім одягом в 2021 і яких помилок уникати в поєднаннях.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягомІноді краще шарф носити під одягом, а не зверху (фото: pexels.com)

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Як правильно носити шарф з верхнім одягом

  • Один відтінок, але різні фактури шарфа і верхнього одягу - те, що треба.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Пальто на запах або v-подібним вирізом? Краще створити шарфом вертикаль. Якщо хочете бути в тренді, про хомут варто забути.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Незвичайний спосіб носити об'ємний шарф - накинути на плечі і перехопити у талії ременем, для найсміливіших і епатажних.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Якщо верхній одяг зі складним коміром - надягаємо шарф під одяг, а не зверху.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Шапка і шарф цілком можуть бути в різних відтінках. Шапка може дублювати один з кольорів на принті шарфа.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Чим плонтіша тканина верхнього одягу, тим щільнішим повинен бути шарф.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягомПрості правила: як носити шарф восени 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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