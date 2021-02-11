Вишукана простота: Кейт Міддлтон в бездоганному вбранні блищить на відеоконференції

Вчора, 10-го лютого, 39-річна Кейт Міддлтон і її чоловік, 38-річний принц Уільям, провели чергову онлайн-зустріч. Пара поговорила зі студентками Ольстерського університету, які готуються стати медсестерами.

Відео та фото герцогів Кембриджських представники королівської сім'ї виклали на офіційній сторінці пари в мережі Instagram кілька годин тому.

Студенти розповіли про проблеми, з якими їм довелося зіткнутися, в тому числі про емоційний вплив на пацієнтів, які не можуть зустрічатися зі своїми сім'ями; про досвід вступу до університету під час пандемії і про вплив COVID-19 на здатність спілкуватися і навчатися.

Кейт Міддлтон була, як завжди, привітна і висловила свою повагу студентам. Герцогиня Кембриджська зазначила, що медсестри зараз потрібні Великобританії більше, ніж коли-небудь.

Кейт Міддлтон і принц Уільям на відеоконференції (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Порадувала Кейт і зовнішнім виглядом. Визнана ікона стилю навіть для відеоконференцій намагається продумати свій образ до дрібниць. Цього разу Кейт віддала даінину класиці, олягнувши чорно-білий ансамбль. Лук герцогині склали чорні брюки, біла блуза, а також чорний піджак. Вишукані сережки та підвіска в мінімалістичному стилі завершили образ Кейт.

Волосся вона випрямила, уклавши на прямий проділ, а в макіяжі використовувала модні б'юті-прийоми: максимально натуральні відтінки, розтушовані стрілки і легкий рум'янець з сяйвом.

Кейт в новому образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц був одягнений у джинси і білу сорочку, бордового відтінку жилет, а також сірий піджак. Він також брав активну участь в обговоренні.