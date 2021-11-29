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Який светр варто купити цієї зими: топ-7 модних трендів

Автор: Марина Настевич

Не тільки осінній, але і зимовий базовий гардероб не може обійтися без теплих і затишних светрів, які рік за роком невпинно радують модниць привабливими і стильними новинками моделей. Модні светри зручні і універсальні, зігрівають нас теплом в негоду, підкреслюють наші достоїнства і успішно приховують недоліки.

Стиліст Ксенія Господинова розповіла в Instagram, які светри будуть в тренді взимку 2021-22 і запропонувала яскраві та актуальні ідеї для покупок.

Які светри будуть в тренді взимку 2021-22:

На блискавці - самий трендовий светр в цьому сезоні, комбінуємо з брюками, джинсами, надягаємо під об'ємні жакети.

Оверсайз - об'ємний величезний светр, найкраще поєднується з вузькими штанами і спідницями, робить акцент на верхній частині образу.



Молочний/бежевий - часто взимку віддають перевагу темним тонам, але зробити лук свіжіше і стильніше допоможе одяг в бежевому або молочному кольорі.



Базовий - з ним надягаємо модний яскравий одяг, базовий светр зробить образ врівноваженим.



Чорно-білий принт - такі светри виглядають цікаво, щоб отримати трендовий образ, поєднуйте з насиченими яскравими кольорами, але навіть з джинсами у вас вийде цікавий лук.



Жилет - зручна і трендова річ, може бути як в базових кольорах, так і в яскравих, поєднуйте з футболками, боді, сорочками або можна надягати на голе тіло/під топи.



Соковиті кольори - цієї зими особливо в тренді будуть яскраві кольори і принти, мода на них тягнеться ще з літа, так що продовжуйте носити яскраві речі.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Раніше стиліст поділилася секретами, як виглядати витончено і жіночно при будь-якому розмірі.

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Модні тренди