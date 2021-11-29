Який светр варто купити цієї зими: топ-7 модних трендів

Які светри будуть в тренді взимку 2021-22:

На блискавці - самий трендовий светр в цьому сезоні, комбінуємо з брюками, джинсами, надягаємо під об'ємні жакети.

Оверсайз - об'ємний величезний светр, найкраще поєднується з вузькими штанами і спідницями, робить акцент на верхній частині образу.





Молочний/бежевий - часто взимку віддають перевагу темним тонам, але зробити лук свіжіше і стильніше допоможе одяг в бежевому або молочному кольорі.





Базовий - з ним надягаємо модний яскравий одяг, базовий светр зробить образ врівноваженим.





Чорно-білий принт - такі светри виглядають цікаво, щоб отримати трендовий образ, поєднуйте з насиченими яскравими кольорами, але навіть з джинсами у вас вийде цікавий лук.





Жилет - зручна і трендова річ, може бути як в базових кольорах, так і в яскравих, поєднуйте з футболками, боді, сорочками або можна надягати на голе тіло/під топи.





Соковиті кольори - цієї зими особливо в тренді будуть яскраві кольори і принти, мода на них тягнеться ще з літа, так що продовжуйте носити яскраві речі.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)