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Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

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Понеділок 24 січня 2022 11:58
Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера Знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)
Автор: Ольга Турчанікова

Культовий французький дизайнер Тьєррі Мюглер, відомий любов'ю до яскравих ефектних образів і роботою з багатьма зірками шоу-бізнесу, помер на 74-му році життя.

Згадуємо найзнаменитіші образи, створені дизайнером для зірок, які стали культовими.

Тьєррі Мюглер побудував модну імперію на своїй пристрасті до жіночої краси і епатажу. Свою першу колекцію під назвою Café de Paris модельєр створив в 1973 році. І відразу дав зрозуміти, що працювати він буде в напрямку підкресленої сексуальності, часом агресивної, але завжди привабливої. А також театральності та експресії.

Кожен показ він перетворював на шоу, і поступово покази Мюглера вийшли за межі подіуму. Визнаний майстер захопився створенням образів для музичних кліпів, кіно і театру. Серед найбільш впізнаваних його робіт – плаття Демі Мур їх "Непристойної пропозиції", а також вбрання дівчат з кліпу Джорджа Майкла Too funky, які пару років тому приміряли сучасні музи Мюглера, включаючи Ірину Шейк.

Дизайнер обожнював особистостей, які не боялися відступати від правил. А тому ефектні образи Тьєррі робили їх королевами червоних доріжок. Зірки шоу-бізнесу буквально шикувалися в чергу до маестро, найчастіше стаючи його друзями на довгі роки. У числі його клієнток і муз значилися Джеррі Хілл, Леді Гага, Кім Кардашьян, Кеті Перрі, Бейонсе і багато інших зірок світу моди і кіно. Згадуємо найяскравіші образи легендарного дизайнера, створені для них.

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераКім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераНаомі Кемпбелл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераКім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Хелена Крістенсен (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераЛінда Євангеліста (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераДіта фон Тіз (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераЄва Герциогова (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Джеррі Хілл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Cardi B (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераБейонсе (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера Крісті Тарлінгтон (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераКім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Кім Кардашян (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераБелла Хадід (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі МюглераКім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Ірина Шейк (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Також читайте про трек українського музиканта, який закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі.

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