Кара Делевінь, Кьяра Ферраньї, Наталія Водянова та інші: найяскравіші образи гостей показу Dior Couture

Шоу Dior Couture традиційно зібрало багатьох відомих особистостей. Серед гостей показу - відомі моделі і актриси, а також музи культового будинку.
Більшість з них традиційно вибирають вбрання від Dior, демонструючи тренди в дії. Пропонуємо помилуватися найстильнішими гостями показу.
Цього року на показі були помічені Наталія Водянова зі своїм чоловіком Антуаном Арно, британська супермодель Кара Делевінь, актриси Розамунд Пайк, Ізабель Аджані, модний блогер Кьяра Ферраньї і багато інших. В основному вони вибрали одяг в чорно-білій колірній гамі, але без яскравих кольорових спалахів також не обійшлося. Найбільш стильні образи – перед вами.
Розамунд Пайк (фото: instagram.com/dior)
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