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Кайлі Дженнер блиснула розкішним тілом у спекотній фотосесії для глянцю

Автор: Lite

Кайлі Дженнер знялася в новій відвертій фотосесії, цього разу - для журналу TMRW Magazine. Дівчина продемонструвала свої модельні навички і розкішну фігуру.

У своєму блозі вона запостила масу фото, викликавши серед фанатів справжній фурор.

Кайлі позує у відвертому боді, джинсах і кроп-топі, яскраво-червоній сукні зі спокусливим вирізом... Всі образи вийшли спекотними, з акцентом на чуттєве тіло 23-річної бізнесвумен. Вона буквально засипала свою сторінку даними знімками, змусивши фанатів писати захоплені коментарі.


Кайлі Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені?", "Перша", "Просто нереальна", "Вона просто шикарна", "Кайлі, дитинко, це вогонь", - пишуть фанати.

В інтерв'ю Кайлі зізналася, що сім'я - її головна опора і підтримка. "... Я дійсно вдячна за те, де я перебуваю сьогодні, і за те, що отримала... Ми найкраща група підтримки, ми всі щиро близькі і завжди поруч один з одним", - розповіла вона редакторам глянцю.

Як володарка 233-мільйонної армії фоловерів, вона знає, як важливо тримати баланс. "Важливо відключитися і знайти цей баланс, - сказала вона. - Іноді у мене бувають моменти, коли цього занадто багато, і я видаляю всі свої додатки до телефону, у мене є тиждень або близько того на детоксикацію. Соціальні медіа - це моя робота, тому я теж люблю їх, але я думаю, що всім корисно відпочити".

Також днями Кайлі порадувала гарячими фото в бікіні.

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