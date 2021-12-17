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На кожен день: Анджеліна Джолі показала, як виглядати сексуально навіть у базових речах

Автор: RBC.UA

16 грудня Анджеліна Джолі провела зустріч з сенаторами, присвячену ряду питань її благодійної діяльності. Зараз актриса займається просуванням закону проти домашнього насильства, оскільки нинішній президент США Джо Байден у своїй передвиборчій програмі обіцяв допомогти з його оновленням.

У Капітолій 46-річна знаменитість вирушила в базових речах, а пізніше з'явилася в аеропорту в не менш "глухому" вбранні. Проте, голлівудській зірці вдалося виглядати не тільки стильно, але і неймовірно сексуально.

На захід голлівудська актриса вирушила в чорних прямих брюках зі стрілками і сірому джемпері, які підкреслили, в якій відмінній формі зірка. А завершила образ чорними ботильйонами на невисоких підборах. Легкий макіяж і природна укладка додали луку м'якості і зробили більш жіночним.

Після екс-дружину Бреда Пітта папараці спіймали в аеропорту Вашингтона. Для подорожі Анджеліна вибрала класичне довге пальто з поясом на талії, а на ноги взула ті ж ботильйони. Під верхнім одягом була видна плісирована спідниця з щільної тканини. В руках 46-річна тримала об'ємну бежеву сумку Salvatore Ferragamo, а на обличчя одягла захисну маску.

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Анджеліна Джолі