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На кожен день: Кендалл Дженнер показала, як носити штани кльош

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер вирушила в Техас, щоб там провести кампанію свого бренду текіли 818 Tequila.

На кадрах з дороги дівчина постала в новому стильному луці. Він буде наочним прикладом, як модно носити штани кльош.

Кендалл Дженнер вибрала собі варіант з високою посадкою і злегка розкльошеними від коліна штанинами. Доповнив їх широкий ремінь з пряжкою. До таких штанів відмінно підійшов кроп-топ бежевого відтінку з трикотажу, а також класичні білі конверси. Не забула Дженнер і про наймодніший літній аксесуар - вузькі сонцезахисні окуляри.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

У мережу вона виклала кілька фото, зроблених на природі. Дівчина весело стрибає з машини, демонструючи повною мірою свою спортивну фігуру і веселу вдачу. У сторіз 25-річна супермодель і бізнесвумен також додала пару фото, зроблених в дитинстві. Ще малятком, вона відображена в міні-авто і милій шубці. Для забави на машину крихти додали логотип бренду Кендалл.

Раніше ми писали відразу про 8 образів для спекотних літніх днів від Кендалл.

А також, як носити наймодніший топ-бандо.

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