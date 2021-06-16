Кендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінку

Кендалл полетіла відпочивати не одна. На численних фото, які гуляють по мережі, вони веселяться удвох зі своєю давньою подругою Хейлі Бібер. Компанію їм склали і інші дівчата з близького оточення супермоделі. Судячи з усього, в подорож вони вирушили чисто дівочої компанією.

Кендалл Дженнер в новому купальнику (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одному з фото Кендалл постала в бікіні соковитого яскраво-оранжевого відтінку. Воно відмінно підкреслило шоколадну засмагу тіла 25-річної красуні і спокусливі вигини її фігури. На додаток до лука Дженнер підібрала панаму, що ідеально пасує по відтінку, сонцезахисні окуляри, а також пару чокерів. Дівчина ніжиться під сонцем на яхті і виглядає неймовірно щасливою.

Кендалл Дженнер в Мексиці (фото: instagram.com/kendalljenner)

У сторіз Кендалл показала, що цей купальник легко доповнити брюками такого ж кольору, щоб зробити стильний лук для прогулянки. А також виклала образ у білому вбранні. Беремо до уваги!