Кендалл Дженнер соблазняет идеальной фигурой в купальнике самого сочного оттенка

Кендалл улетела отдыхать не одна. На многочисленных фото, которые гуляют по сети, они веселятся вдвоем со своей давней подругой Хейли Бибер. Компанию им составили и другие девушки из близкого окружения супермодели. По всей видимости, в путешествие они отправились чисто девичьей компанией.

Кендалл Дженнер в новом купальнике (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одном из фото Кендалл предстала в бикини сочного ярко-оранжевого оттенка. Оно отлично подчеркнуло шоколадный загар тела 25-летней красавицы и соблазнительные изгибы ее фигуры. В дополнение к луку Дженнер подобрала панаму, идеально подходящую по оттенку, солнцезащитные очки, а также пару чокеров. Девушка нежится под солнцем на яхте и выглядит невероятно счастливой.

Кендалл Дженнер в Мексике (фото: instagram.com/kendalljenner)

В сториз Кендалл показала, что этот купальник легко дополнить брюками такого же оттенка, чтобы сделать стильный лук для прогулки. А также выложила образ в белом наряде. Берем на заметку!