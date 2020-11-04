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Клаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте міні

Автор: Ольга Турчанікова

І виглядають просто приголомшливо!

У сучасному світі вікові рамки стерті, а в світі шоу-бізнесу – і тим більше. Сьогодні знаменитості, які переступили 50-річний ювілей, виглядають часом не гірше більш молодих колег. До числа зірок, які дивують своїм квітучим зовнішнім виглядом, а також бездоганними фігурами, можна зарахувати супермоделей моделей 90-х Клаудію Шиффер, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, співачку Дженніфер Лопес, актрис Елізабет Херлі, Сальму Хайєк, Холлі Беррі і безліч інших.

Користувачі мережі обожнюють всіх представниць старшого покоління, називаючи їх справжнім натхненням. Що не дивно! Часом від образів зірок просто неможливо відвести погляд. До речі, більшість з них не можуть жити без ефектних міні-спідниць і суконь. Мабуть, свої стрункі ноги вони збираються демонструвати завжди. Милуємося найбільш сміливими нарядами визнаних красунь.

Ці зірки обожнюють відверті міні-сукні (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/claudiaschiffer; instagram.com/cindycrawford; instagram.com/elizabethhurley1; instagram.com/naomi; instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер любить одягатися однаково зі своєю 2-річною донькою.

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Новини України Дженніфер ЛопесСінді Кроуфорд