Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022
У Стокгольмі завершився Тиждень моди сезону осінь-зима 2022. Свої колекції показали Remake Sthlm, Teurn Studios, Jeanerica та інші відомі бренди.
Серед відвідувачів Stockholm Fashion Week намітилися тенденції до мінімалізму, приглушених відтінків і незвичайноговерхнього одягу.
Столиця Швеції, можливо, і не так закохана в колір, як Копенгаген. Але палітра, представлена серед гостей Тижня моди, була широкою. У той же час відвідувачі показали, що приглушені відтінки бежевої гами їм також до душі.
З принтів переважала клітина, а штучне хутро побило рекорди популярності. Хоча класичні пальто на пару розмірів більше, стьобані куртки і жакети також актуальні серед модників шведської столиці.
Стритстайл Тижні моди в Стокгольмі (фото: instagram.com/thelocals; instagram.com/stockholmfashionweekofficial)
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