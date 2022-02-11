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Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022

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Стокгольм, П'ятниця 11 лютого 2022 12:34
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022 Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі (фото: instagram.com/thelocals)
Автор: Ольга Турчанікова

У Стокгольмі завершився Тиждень моди сезону осінь-зима 2022. Свої колекції показали Remake Sthlm, Teurn Studios, Jeanerica та інші відомі бренди.

Серед відвідувачів Stockholm Fashion Week намітилися тенденції до мінімалізму, приглушених відтінків і незвичайноговерхнього одягу.

Столиця Швеції, можливо, і не так закохана в колір, як Копенгаген. Але палітра, представлена серед гостей Тижня моди, була широкою. У той же час відвідувачі показали, що приглушені відтінки бежевої гами їм також до душі.

З принтів переважала клітина, а штучне хутро побило рекорди популярності. Хоча класичні пальто на пару розмірів більше, стьобані куртки і жакети також актуальні серед модників шведської столиці.

Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022

Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022

Стритстайл Тижні моди в Стокгольмі (фото: instagram.com/thelocals; instagram.com/stockholmfashionweekofficial)

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