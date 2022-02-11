На кого підписатися: ці TikTok-акаунти про моду навчать стильно одягатися

Почуття стилю – воно або є або його немає! Хтось вміє одягатися вже з пелюшок, а комусь не допоможуть ніякі поради, краще відразу звернутися до фахівця – модного консультанта? Стоп-стоп, не поспішайте з висновками.
Ці модні інфлюенсери TikTok створюють нову атмосферу самовираження і миттєво закохують в себе!
Наприклад, тут можна знайти відеоролики, як одяг від Zara і H&M "змусити" виглядати по-справжньому люксово, як поєднувати між собою речі, щоб це виглядало яскраво і незвично.
Поради по стилю, які допоможуть виглядати саме так, як того хочете ви, не копіюючи, а надихаючись!
Аккаунт неофіційної королеви максималістської моди на TikTok! Тут можна знайти найуніверсальніші луки, створені за допомогою різних знахідок по стоках, на додаток до дизайнерських речей. Підписатися варто, щоб надихнутися і переосмислити модні поєднання, які раніше здавалися немислимими.
@saracampz Cute & warm! #fyp #winterfit #coldweather #styleinspo #outfit #ootd #fitcheck #fittok #fashiontiktok #maximalist #maximalism original sound - Presley
Цей аккаунт – для тих, хто хоче свіжих способів стилізувати повсякденні речі. Щоденники нарядів і роз'яснення, як їх створити – це завжди оригінальні і надихаючі поради по стилю. Після перегляду роликів, швидше за все, захочеться заглянути до вінтажного магазинчику.
@tinyjewishgirl @judithstudiosnyc nailed it w these leggings!! And that print!! #fashion #style #outfit original sound - clara
Пора по вінтажкам! (фото: instagram.com/tinyjewishgirl)
Стиль, гламур, розкішні брендові речі, а ще – керівництво по ароматам, а ще –заспокійливий голос і інформативний, чесний погляд на те, як стати фаворитом на улюбленій платформі покоління Z.
@charlesgross #chanel original sound - Charles Gross
Де шукати натхнення (фото: instagram.com/taanyaar)
Аккаунт, на який необхідно підписатися, щоб вивести свій особистий стиль на новий рівень. Тут можна знайти: нетривіальні вбрання, ніби тільки з подіуму і туторіал до них, рідкісна дизайнерська мода з архіву, особистий стиль автора, вінтажного гуру, який скопіювати навряд чи вийде, а ось надихнутися – запросто!
@ttaanyaa There’s a new trend on this app to shame others who expres themsleves differently. May you never be the reason they stop. #fashiontiktok #fitcheck original sound - Christi Steyn
Якщо ви бережете планету і виступаєте проти оверспоживання, а ще – любите все вінтажне, цей аккаунт, здається, був створений саме для вас! Чарівні подорожі по розпродажах і комісіонках, а також відео з трофеями! Попередження: можливо, позитивна енергія автора і вас занесе в якийсь стік або на блошиний ринок, набирайте там стильних дрібничок – і гайда знімати власні ролики!
@blazedandglazed Reply to @simplehappywholesome thrift gods did me RIGHT!!! whats your fave find?!? #thrift #thrifting #thrifthaul #tryonthrifthaul original sound - BlazedAndGlazed