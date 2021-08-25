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На контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності України

Автор: RBC.UA

Олена Зеленська для урочистих подій, приурочених до 30-річчя незалежності України, підібрала пару стильних образів.

Пропонуємо розглянути їх в деталях.

Перший з них склали образ total white від Лілії Літковської. Біла блуза з рукавами-ліхтариками і вишитими колосками, а також спідниця максі з високою посадкою, злегка розширена донизу, чудово підкреслили фігуру і виглядали дуже жіночно. До них перша леді підібрала вишукані туфлі на шпильках. У такому луці дружина президента України відвідала урочисті заходи першої половини дня.

Основну частину дня Олена Зеленська була в білому костюмі (фото: скрін instagram.com/zelenska_fan)

А на концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі, який пройшов у Маріїнському парку, вона змінила вбрання на бездоганний total black. Цього разу перша леді обрала образ від українського дизайнера FROLOV.

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskiy_official; instagram.com/frolovheart)

Він складався з жакета-смокінга з прорізаними рукавами, а також вузьких прямих брюк з розрізами. Костюм Олена Зеленська доповнила чорним топом і босоніжками на шпильках. А завершила все вечірнім макіяжем з акцентом на губи (до слова, червона помада відмінно поєднувалася з підкладкою її костюма) і елегантними сережками.

Раніше Олена Зеленська показала, як носити брючний костюм восени 2021.

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Володимир ЗеленськийДень незалежності УкраїниОлена ЗеленськаМодні тренди