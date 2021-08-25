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На контрасте: Елена Зеленская показала два безупречных образа на День независимости Украины

Автор: RBC.UA

Елена Зеленская для торжественных событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины, подобрала пару стильных образов.

Предлагаем рассмотреть их в деталях.

Первый из них составили наряд total white от Лилии Литковской. Белая блуза с рукавами-фонариками и вышитыми колосками, а также юбка макси с высокой посадкой, слегка расширенная книзу, прекрасно подчеркнули фигуру и смотрелись очень женственно. К ним первая леди подобрала изысканные туфли на шпильках. В таком луке жена президента Украины посетила торжественные мероприятия первой половины дня.

Основную часть дня Елена Зеленская была в белом костюме (фото: скрин instagram.com/zelenska_fan)

А на концерт известного итальянского тенора Андреа Бочелли, который прошел в Мариинском парке, она сменила наряд на безупречный total black. В этот раз первая леди выбрала образ от украинского дизайнера FROLOV.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/zelenskiy_official; instagram.com/frolovheart)

Он состоял из жакета-смокинга с прорезанными рукавами, а также узких прямых брюк с разрезами. Костюм Елена Зеленская ополнила черным топом и босоножками на шпильках. А завершила все вечерним макияжем с акцентом на губы (к слову, красная помада отлично сочеталась с подкладкой ее костюма) и элегантными серьгами.

Ранее Елена Зеленская показала, как носить брючный костюм осенью 2021.

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