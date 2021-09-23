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Королева краси: 55-річна Сінді Кроуфорд у спокусливій сукні захопила фігурою

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США, Четвер 23 вересня 2021 19:22
Королева краси: 55-річна Сінді Кроуфорд у спокусливій сукні захопила фігурою Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд довела, що, як і раніше, є володаркою титулу королева подіуму. 55-річна модель зіркою обличчям бренду Ріанни Savage X Fenty.

Для презентації нової колекції Сінді підібрали розкішний образ, який вона продемонструвала у своєму блозі.

Сінді Кроуфорд несподівано для всіх з'явилася на показі Ріанни у вишуканому і стильному образі. "Королеви визнають Королев Покажи їм, як це робиться, Сінді!",- написали на сторінці бренду.

Королева краси: 55-річна Сінді Кроуфорд у спокусливій сукні захопила фігурою

Сінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель, пік популярності якої припав на 90-ті, виглядає, як і раніше, розкішно. Вона одягла синє плаття з глибоким декольте і високим розрізом по нозі, яке підкреслило її досконале тіло. На додаток до лука їй підібрали сріблясті босоніжки, великий металевий браслет і кільце, а також зробили яскравий макіяж з синіми тінями і вишукану укладку хвилею.

На фото Сінді позує, стоячи в повний зріст на даху висотного будинку. У своєму спокусливому образі вона виглядає так розкішно, що просто підірвала мережу. Фанати захоплюються такою вдалою колаборацією Ріанни з Сінді, називаючи її "королевою", "ідеальною жінкою" і "кращою назавжди".

Раніше Сінді Кроуфорд знялася напівоголеною у новій фотосесії.

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