У шубі на голе тіло: напівоголена Сінді Кроуфорд викликала захват ідеальною фігурою

Сінді Кроуфорд цієї зими виповнилося 55. Але хто скаже це, дивлячись на досконале тіло і молодий зовнішній вигляд легендарної супермоделі?

Днями Сінді поділилася кадрами зі своєї нової зйомки . і шанувальники просто підірвали її сторінку.

Кроуфорд позує перед фотографом у спокусливій нижній білизні - рожевому атласному корсеті, чорних панчохах, а також сабо на шпильках. Зверху супермодель накинула сіру шубу зі штучного хутра з великим відкладним коміром. Завершили образ 55-річної зірки розкішна пишна укладка, яка вже стала її фірмовою. А також виразний макіяж.

Сінді Кроуфорд у новій фотосесії (фото: instagram.com/cindycrawford)

У підписі Сінді розповіла, що ці фото були зроблені під час зйомки для глянцю. А шанувальники почали висловлювати свою думку від ідеальної фігури і спокусливого лука. "Вау, просто вау!", "О боже", "Чудова, як завжди", "Як і раніше чудова і класично прекрасна", "Дуже красива", "Я просто закоханий", - пишуть фанати зірки.