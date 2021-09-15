ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У шубі на голе тіло: напівоголена Сінді Кроуфорд викликала захват ідеальною фігурою

Новость на русском →
США, Середа 15 вересня 2021 21:33
У шубі на голе тіло: напівоголена Сінді Кроуфорд викликала захват ідеальною фігурою Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд цієї зими виповнилося 55. Але хто скаже це, дивлячись на досконале тіло і молодий зовнішній вигляд легендарної супермоделі?

Днями Сінді поділилася кадрами зі своєї нової зйомки. і шанувальники просто підірвали її сторінку.

Кроуфорд позує перед фотографом у спокусливій нижній білизні - рожевому атласному корсеті, чорних панчохах, а також сабо на шпильках. Зверху супермодель накинула сіру шубу зі штучного хутра з великим відкладним коміром. Завершили образ 55-річної зірки розкішна пишна укладка, яка вже стала її фірмовою. А також виразний макіяж.

У шубі на голе тіло: напівоголена Сінді Кроуфорд викликала захват ідеальною фігуроюУ шубі на голе тіло: напівоголена Сінді Кроуфорд викликала захват ідеальною фігурою

Сінді Кроуфорд у новій фотосесії (фото: instagram.com/cindycrawford)

У підписі Сінді розповіла, що ці фото були зроблені під час зйомки для глянцю. А шанувальники почали висловлювати свою думку від ідеальної фігури і спокусливого лука. "Вау, просто вау!", "О боже", "Чудова, як завжди", "Як і раніше чудова і класично прекрасна", "Дуже красива", "Я просто закоханий", - пишуть фанати зірки.

Раніше Сінді Кроуфорд показала стильний образ на осінь, який підійде всім.

Читайте LITE в Google News
Сінді Кроуфорд Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ляшко розповів українцям, коли планується загальний карантин
Ляшко розповів українцям, коли планується загальний карантин