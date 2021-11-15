Королівський вихід: Кейт Міддлтон у сукні-мундирі і модному капелюшку на урочистій церемонії

Останні кілька днів у Великобританії пройшов ряд заходів з нагоди Дня пам'яті полеглих. Напередодні відбулася урочиста церемонія, присвячена пам'яті загиблих у військових конфліктах. За традицією, на балконі будівлі Міністерства оборони зібралися члени королівської сім'ї, серед яких Кейт Міддлтон, Камілла Паркер-Боулз і герцогиня Уессекська Софі. А вінки до кенотафа поклали принци Чарльз і Уільям, принцеса Анна і Борис Джонсон.

Одним з найбільш хвилюючих моментів події стала відсутність на балконі Єлизавети II. 95-річна королева відзначила свою участь у заході, який відвідувала останні 22 роки, буквально в останній момент. Це мав бути перший вихід Єлизавети після тривалої перерви у зв'язку з рекомендаціями лікарів. За офіційною версією, Єлизавета II потягнула спину. Як зазначили в Букінгемському палаці, вона була дуже засмучена тим, що їй довелося пропустити настільки важливу подію .

Центральне місце на балконі зайняла Кейт Міддлтон, а з боків від неї розташувалися Камілла Корнуоллська і Софі Уессекська. Такий стан речей в мережі називають невипадковим. Нібито це може бути натяком, хто в майбутньому саме дружина принца Уільяма займе місце королеви.

За традиццэю, жінки були одягнені в чорне. Кейт Міддлтон, яка не боїться повторень в образах, знову одягла пальто-сюртук з білим коміром і червоними погонами Alexander McQueen, яке носила в цей день в 2018 році. Доповнили його перлинні сережки, чорний капелюшок з широкими полями і червоні маки. Цікаво, що головний убір Кейт був не зовсім в її стилі. Багато шанувальників вважають, що герцогиня надихнулася образами Меган Маркл, яка раніше з'являлася на балконі у капелюшку схожої форми.

Королівська сім'я на церемонії (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)