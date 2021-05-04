Костюм в смужку і модні черевики: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою Леєю

Ірина Шейк на вулицях Нью-Йорка з'явилася в смугастому костюмі Vivienne Westwood: укороченому жакеті і широких брюках. Його вона вдало поєднала з білою блузою. Доповнили образ улюблені черевики супермоделі - Dr. Martens, взуті з білими шкарпетками. З аксесуарів Шейк підібрала коричневу сумку Rylan, сонцезахисні окуляри Fenty і захисну маску в клітку.

Ірина Шейк (фото: скрін instagram.com/famouskids_insta)

Не менш яскраво виглядала цього разу і Лея. Маля було вбране в довгу сукню з леопардовим принтом, прикрашене спереду пишним бантом. На ногах у неї красувалися такого ж забарвлення балетки. Образ "дикої кішечки" доповнили чорні колготки, чорна кофтинка і резинки для волосся у вигляді вушок.

Нагадаємо, Ірина Шейк регулярно показує модні образи під час прогулянок і вже встигла стати головною героїнею стристайл-хронік Нью-Йорка.