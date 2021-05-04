UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Костюм в полоску и модные ботинки: стильная Ирина Шейк вышла на прогулку с дочерью Леей

Автор: Lite

35-летняя Ирина Шейк и 46-летний Брэдли Купер договорились о совместной опеке над общей дочерью Леей. И кажется, ничто не может сбить их с четкого графика. На новых фото папарацци заботливый Брэдли "передал" Ирине девочку.

И две красотки в необычных нарядах отправились по своим делам.

Ирина Шейк на улицах Нью-Йорка появилась в полосатом костюме Vivienne Westwood: укороченном жакете и широких брюках. Его она удачно сочетала с белой блузой. Дополнили образ любимые ботинки супермодели - Dr. Martens, обутые с белыми носками. Из аксессуаров Шейк подобрала коричневую сумку Rylan, солнцезащитные очки Fenty и защитную маску в клетку.

Ирина Шейк (фото: скрин instagram.com/famouskids_insta)

Не менее ярко выглядела в этот раз и Лея. Малышка была наряжена в длинное платье с леопардовым принтом, украшенное спереди пышным бантом. На ногах у нее красовались такой же расцветки балетки. Образ "дикой кошечки" дополнили черные колготки, черна кофточка и резинки для волос в виде ушек.

Напомним, Ирина Шейк регулярно показывает модные образы во время прогулок и уже успела стать главной героиней стристайл-хроник Нью-Йорка.

Также недавно модель намекнула на возможное возобновление отношений с отцом своей дочери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины красотастильмодаИрина Шейк