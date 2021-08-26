ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Новость на русском →
Четвер 26 серпня 2021 10:01
Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021 Косинки носять хоч з сукнями, хоч з куртками (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі стилісти в один голос радять на осінній сезон обзавестися стильною косинкою, вона - один з яскравих трендів сезону.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ образів - наочних прикладів, як варто носити цей аксесуар восени 2021.

Косинки - найтрендовіший головний убір на найближчий сезон, такі бандани зі щільних матеріалів стануть стильною альтернативою шапкам на осінь.

Стилізації, які я зібрала для вас, - варіанти цього свіжого тренда, який можна легко вписати в свій гардероб.

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021Косинку можна носити навіть з класичним костюмом (фото: instagram.com/ratandboa)

Як носити косинку восени 2021: варіанти луків на кожен день

  • З сарафанами.

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

  • З піджаком і джинсами.

Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

  • З кроп-топами і короткими сорочками.

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

  • З пальто, піджаками і навіть зі шкірянками.

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Як носити косинку восени 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як носити лофери восени 2021.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Міносвіти розповіли, чи будуть лінійки 1 вересня
У Міносвіти розповіли, чи будуть лінійки 1 вересня