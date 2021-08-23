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Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

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Понеділок 23 серпня 2021 19:47
Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021 Встигнути надіти лофери, поки не настала пора чобіт і черевик (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Лофери - зручне взуття для ранньої осені. У 2021 році найактуальніші моделі - на товстій і рельєфній підошві.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Анастасія Хохлова.

Всім любителям лоферів раджу починати носити їх якомога раніше, адже їх сезон досить короткий.⠀

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021Восени в тренді рифлена підошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Дуже спірне питання про поєднання лоферів зі шкарпетками. Завжди пам'ятаємо, що контрасти кольору в ногах будуть робити їх візуально більшими - і визначаємося з цим модним експериментом в залежності від своєї фігури. Як на мене, цей прийом дійсно підійде небагатьом.

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

З чим носити лофери восени 2021

  • З шортами

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

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  • Зі шкіряними брюками

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • З костюмом

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • Зі спідницею

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • З джинсами

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • З брюками

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • З сукнею

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Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

Як носити лофери восени 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Дивіться добірку українських моделей, які прославилися незвичайною красою на весь світ.

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