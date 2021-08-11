Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

Серед розмаїття принтів на сукнях, які в тренді в 2021 році, є один, який вважається класикою - і не виходить з моди ніколи.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram зробила добірку з прінтованной одягом, яка завжди буде в тренді.

Polka dots - неймовірно жіночний, ніжний і чарівний принт, який ніколи не виходить з моди.⠀

Таке плаття буде в моді завжди (фото: instagram.com/ratandboa)

Він дійсно актуальний завжди і просто незамінний для легких літніх романтичних образів. Плаття в горошок ніколи не покинуть модні добірки.

Які сукні вибирати в 2021:

актуальних фасонів, в різних кольорах, поєднаннях, в великий і дрібний горошок, на будь-який смак.

Прості приклади: стиліст розповіла, як відрізнити модний квітковий принт від немодного

Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ

В тренді - найрізноманітніші моделі суконь, які об'єднує одне: принт горошок, який йде практично кожній, головне-знайти свій, улюблений!

Восени такі сукні доповнюються джемпером або шкіряною курткою - і стильно, і тепло!

Для теплих днів відмінно підійдуть сарафани зі спущеними плечима і вишуканим декольте.

Образи в сукні горошок на кожен день (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)