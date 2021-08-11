Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди
Серед розмаїття принтів на сукнях, які в тренді в 2021 році, є один, який вважається класикою - і не виходить з моди ніколи.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram зробила добірку з прінтованной одягом, яка завжди буде в тренді.
Polka dots - неймовірно жіночний, ніжний і чарівний принт, який ніколи не виходить з моди.⠀
Таке плаття буде в моді завжди (фото: instagram.com/ratandboa)
Він дійсно актуальний завжди і просто незамінний для легких літніх романтичних образів. Плаття в горошок ніколи не покинуть модні добірки.
Які сукні вибирати в 2021:
актуальних фасонів, в різних кольорах, поєднаннях, в великий і дрібний горошок, на будь-який смак.
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В тренді - найрізноманітніші моделі суконь, які об'єднує одне: принт горошок, який йде практично кожній, головне-знайти свій, улюблений!
Восени такі сукні доповнюються джемпером або шкіряною курткою - і стильно, і тепло!
Для теплих днів відмінно підійдуть сарафани зі спущеними плечима і вишуканим декольте.
Образи в сукні горошок на кожен день (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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