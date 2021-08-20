Шкіряний жилет і куртка-сорочка: стиліст показала, як буде модно одягатися восени
Найвдаліша пора для наших стильних образів-рання осінь. Влітку спека не дає розвернутися нашим модним талантам в повну силу. Від однієї думки про жакетах, жилетах і сорочках хочеться сховатися під Кондиціонер.
А ось вересень розв'язується нам руки і заклично шепоче на вушко: "Твори, самовиражайся, виводь на прогулянку всі ті картинки з Pinterest, які вже 3 місяці чекають своєї години!".
Стиліст Зоя Паніна зібрала у своєму Instagram надихаючі стильні формули з осіннім характером.
Рання осінь створена для багатошарових образів і довгих прогулянок. Будемо милуватися першими жовтими листочками, перечікувати в кафе Теплий, ще зовсім літній, дощ і закохаємося, в тому числі, в себе в 101-й раз.
На холодні осінні дні не гріх дістати пальто (фото: instagram.com/leoniehanne)
Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021
Тренди осені 2021: як одягатися
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Бомбер зі спідницею і водолазкою.
- Широкі штани і вінтажні комірець.
- Куртка-сорочка і шкіряні штани.
- Монохромні наряди.
- Шкіряний об'ємний жилет.
- Полегшені пальто і водолазка.
- Шкіряна сорочка з водолазкою і ботильйони.
Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021
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Піджак і кардиган, штани і черевики.
Який одяг потрібен на осінь 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст розповіла, як одягнутися в дусі ікони стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі.